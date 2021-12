Zo vieren jullie Oudjaarsdag

Wat ga jij doen met Oud en Nieuw? Dat vroegen we honderden kinderen in een groot onderzoek. De meeste kinderen laten weten dat ze thuisblijven, zo'n 70%. Daar wordt vooral tv gekeken (67%) en er worden spelletjes gespeeld (62%).

Echt vuurwerk afsteken mag dit jaar niet, maar kindervuurwerk wel. Iets meer dan de helft van jullie is van plan dat te doen.

Carbid schieten

Op een aantal plekken in Nederland gingen mensen carbid schieten. Dan wordt er chemisch spul in een melkbus gedaan en die wordt dichtgemaakt met een deksel of voetbal. Na een tijdje is de druk heel hoog in de melkbus, en schiet de deksel of bal eraf met een hele harde knal.