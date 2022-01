Nieuwswekker: Het is 2022! + Nieuwjaarsconcert

Gelukkig nieuwjaar! Het is de eerste dag van 2022. Hopelijk had je een gezellige Oud en Nieuw en kon je lekker uitslapen vanochtend. We beginnen, net als in 2021, de Nieuwswekker met het weer. Het weer Het nieuwe jaar begint droog en redelijk warm. Het is bewolkt, maar op sommige plekken schijnt de zon. Het wordt tussen de 12 en 15 graden.

Dit heb je misschien gemist: - Net zoals elk jaar was het tijdens de jaarwisseling druk voor hulpdiensten. Zo moest de politie onder andere in Amsterdam, Groningen en op vier plaatsen in Friesland in actie komen. Ook de brandweer was druk. Meerdere auto's en gebouwen zijn in brand gestoken. Ook in Leiden waar een buurthuis is verwoest.

- Het gestolen André Hazes Legobeeld is terecht. Een vriendengroep uit Friesland heeft het beeld meegenomen van de Dam in Amsterdam. Volgens de groep is het een nieuwjaarsstunt. Ze willen met de actie aandacht vragen voor de zware coronatijd in Nederland. - Ook in het buitenland is de jaarwisseling gevierd. Door de corona-crisis konden veel feesten niet doorgaan, maar in sommige landen waren er wel vuurwerkshows te zien. Zoals bijvoorbeeld in Rusland, Kroatië en Australië. - We hebben een stelling over 2022. Denk jij dat het een fantastisch jaar gaat worden? Of weet je dat nog niet zeker?

Dit is vandaag in het nieuws: - Een frisse duik in zee! Sommige mensen doen niets liever op 1 januari. Dat noem je de Nieuwjaarsduik. De officiële duik is afgelast vanwege corona, maar de organisatie heeft iets slims bedacht. Iedereen kon een paar weken geleden een blik zeewater bestellen. Dat kun je vandaag over jezelf heen gooien. - Het is een spannende dag voor zussen Momo en Cici. Ze mogen namelijk optreden tijdens een groot concert dat op tv wordt uitgezonden! Dat komt allemaal doordat ze een wedstrijd hebben gewonnen. Vanavond zie je er meer over in het Jeugdjournaal. - Desmond Tutu wordt vandaag begraven. Hij was een aartsbisschop van de katholieke kerk in Zuid-Afrika. Voor veel mensen in dat land was hij een held. Hij vocht zonder geweld te gebruiken tegen discriminatie en kwam op voor de rechten van zwarte mensen. Hij overleed op Tweede Kerstdag. We maakten deze video over zijn leven:

En dan nog even dit: Met de korte broeken-actie van KiKa is bijna 300.000 euro opgehaald! Pim van 12 bedacht de actie vorig jaar, toen zijn vriend Rein kanker had. Dit jaar deden Pim en Rein samen mee, met nog honderden andere kinderen door het hele land. De jongens mochten vrijdag de cheque met daarop het bedrag in ontvangst nemen: