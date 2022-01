De euro bestaat 20 jaar

De euro is vandaag jarig. Precies 20 jaar geleden werden de allereerste euro's gepind uit een geldautomaat. Even na middernacht op 1 januari 2002 werden de allereerste euro's gemaakt. De euro kwam als vervanger van de gulden. Tegenwoordig kan je in meer dan 19 landen in Europa met de euro betalen.

Guldens De gulden was vanaf de middeleeuwen tot januari 2002 het Nederlandse geld. In 2002 is het dus vervangen door de euro. Je kunt nu nergens meer met de gulden betalen.

Gerrit Zalm was in 2002 de minister van Financiën. Hij had de eer om één van de eerste geldbriefjes in Nederland te pinnen. Het bedrag dat hij pinde was 75 euro.

Gerrit Zalm pint de eerste euro's ANP