Opvallend veel vuurwerk afgestoken, ondanks verbod

Er is volgens de politie vannacht tijdens Oud en Nieuw best veel vuurwerk afgestoken. Dit terwijl het officieel verboden was.

Illegaal vuurwerk

In de afgelopen dagen bleek dat veel mensen toch van plan waren om vuurwerk af te gaan steken. De politie heeft veel illegaal vuurwerk in beslag genomen. Maar toch waren ze verbaasd over hoeveel er gisteravond te zien was.