Record: Het is de warmste 1 januari ooit

En dat is niet het enige record dat vandaag is verbroken.

Meerdere records

- In Maastricht werd het vanmiddag 15,1 graden. Nog nooit werd het op 1 januari, 15 graden.

- Nooit eerder was het in Nederland zo vroeg in het jaar 15 graden. Het vorige record was in 1999.

- In de Bilt werd het 13,1 graden. Hier staat het hoofdstation van het KNMI en hier worden landelijke weer-records bepaald. Ook in de Bilt was het nog nooit zo warm.