Zussen Momo en Cici doen mee aan het Nieuwjaarsconcert

Ze vinden het spannend, maar hebben er vooraf wel heel veel zin in. Momo van 12 en Cici van 11 treden vanavond op bij het Nieuwjaarsconcert in het Concertgebouw in Amsterdam. En dat ze het spannend vinden is niet zo gek. Want naar de televisie-uitzending van het concert kijken elk jaar zo'n 400.000 mensen.

Nieuwjaarsconcert Het nieuwjaarsconcert is een concert van het Nederlands Blazers Ensemble. Dat is een bekend en groot orkest. Elk jaar is dit concert in het Concertgebouw in Amsterdam. Dit jaar is de 50ste editie.

Momo en Cici mogen met het orkest meespelen, omdat ze een wedstrijd gewonnen hebben. Eigen nummer Die wedstrijd hebben ze gewonnen met hun eigen nummer: 'Spread a little love'. Ze hebben het nummer geschreven toen Cici in het ziekenhuis lag. In die tijd kreeg zij heel veel lieve berichten van vrienden en familie. Daarom wilde Cici, samen met haar zus, iets terugdoen.

Het lied gaat over dat je meer liefde in de wereld moet geven Cici