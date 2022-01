Nieuwswekker: Nieuwe miljonairs + De kerstboom eruit

Het is vandaag weer warm, maar vooral behoorlijk nat. En in Zeeland kan het ook nog onweren.

Dit heb je misschien gemist:

- Een paar Nederlanders zijn vandaag voor het eerst wakker geworden als miljonair. De Postcodekanjer van 56,7 miljoen euro is gevallen in het Limburgse dorp Reuver. In dat dorp krijgt iedereen met een lot een geldprijs. De jackpot van de Staatsloterij viel in Doorn. Daar kreeg de winnaar 30 miljoen.

- Op de Zuidpool hebben veel mensen corona. Nou ja, veel? Er wonen nauwelijks mensen op Antarctica. Toch zijn op dit moment 16 van de 25 mensen in het onderzoekscentrum van de Zuidpool besmet. Ze zijn niet ernstig ziek en gaan gewoon door met hun onderzoek, maar dan wel in quarantaine.

- Gisteravond was het Nieuwjaarsconcert. De zussen Momo en Cici waren de jongste deelnemers. Ze speelden voor honderdduizenden tv-kijkers hun eigen nummer: 'Spread a little love'. In het Jeugdjournaal vertelden ze waar het lied over gaat: