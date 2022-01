Coronademonstratie in Amsterdam, ondanks verbod

Op het Museumplein in Amsterdam zijn er toch mensen gaan protesteren tegen de corona-maatregelen. Dit terwijl de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, dit verboden had.

Een aantal mensen luisterden niet goed en de politie kwam in actie. Het is nog niet bekend of en hoeveel demonstranten er zijn aangehouden.

Na het Museumplein vertrokken de demonstranten naar een park in Amsterdam. Hier hield de politieke partij Forum voor Democratie een bijeenkomst.