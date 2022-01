Walter haalt kerstbomen op met speciale kerstboom-kar

De 11-jarige Walter verveelt zich deze vakantie absoluut niet. Hij haalt namelijk kerstbomen op voor het goede doel. En dat doet ie met een speciaal voor hem ontworpen kar.

Persoonlijk record

In totaal haalt Walter ongeveer 200 kerstbomen op dit jaar en dat is meteen zijn persoonlijk record. Eerdere jaren haalde hij er iets minder op. Het was toen wel een stuk zwaarder, want toen deed hij het nog op een oude fiets.