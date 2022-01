Nieuwswekker: Besluit over scholen + Superscherpe Nachtwacht

Goedemorgen op deze eerste maandag van het nieuwe jaar. Op de meeste plekken blijft het droog, alleen in het zuiden is er kans op wat onweer. Het kan overal rond de 10 a 11 graden worden.

- Het Rijksmuseum heeft een extreem scherpe foto van De Nachtwacht gemaakt. Daarmee kun je het beroemde schilderij echt heel goed bekijken. Het is met 717.000.000.000 pixels de grootste een meest gedetailleerde afbeelding die ooit van een kunstwerk is gemaakt. Je ziet de foto via DEZE LINK .

Dit is vandaag in het nieuws:

- Premier Rutte heeft een drukke dag vandaag. 's Ochtends komen vier nieuwe ministers en een staatssecretaris langs voor een gesprek. Gisteren werd al bekendgemaakt wie er in de nieuwe regering komen en deze week komen ze allemaal langs bij Mark Rutte.

- Daarna moet hij nog een belangrijke beslissing nemen: Gaan de scholen wel of niet open na de kerstvakantie? Daar praat de regering vandaag over met corona-deskundigen. Zodra we meer weten lees je dat natuurlijk in de Jeugdjournaal-app.

Hier kun je laten weten wat jij vindt: