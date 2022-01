Regering beslist vandaag over openen scholen

Vandaag wordt een belangrijke beslissing genomen in Den Haag. Gaan de scholen na de kerstvakantie weer open of blijven ze dicht?

Topoverleg

Vorige maand sloten de scholen een week eerder dan gepland, uit vrees voor de omikron-variant van het coronavirus. Inmiddels is er meer bekend over omikron en komen corona-deskundige samen voor een topoverleg.

Zodra de deskundigen een advies hebben, moet de regering een beslissing nemen voor het hele onderwijs. Dus zowel voor de basisscholen als de middelbare scholen. Je leest dat dan natuurlijk zo snel mogelijk in de Jeugdjournaal-app.

Kritiek

De afgelopen week was er veel kritiek op de schoolsluiting. Zo deden 60 organisaties een oproep om de scholen na de kerstvakantie direct weer te openen. We maakten daar toen deze video over: