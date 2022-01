Eerste 'Nederlandse' panda gaat dit jaar naar China

Panda Fan Xing vertrekt waarschijnlijk in de tweede helft van dit jaar naar China. Het dier werd in 2020 geboren in Ouwehands Dierenpark en was toen groot nieuws. Fan Xing is de eerste en de enige panda die in Nederland is geboren.

In China moet de panda meedoen aan een internationaal fokprogramma. Hij moet daar dus voor meer jongen gaan zorgen.

'Niet zielig'

Dat de panda vertrekt is geen verrassing. De panda's in Ouwehands zijn van China geleend. Het is ook niet zielig voor het dier dat hij bij zijn moeder vertrekt.