Verdriet na dood van 14-jarige Esmee

In Hazerswoude-Rijndijk, in Zuid-Holland, zijn mensen erg geschrokken van de dood van Esmee. Het meisje van 14 was vermist en werd op 31 december dood gevonden in een park in Leiden.

Onze gedachten gaan uit naar ouders, familie en vrienden van het meisje. Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn

Volgens de politie is Esmee door een misdrijf om het leven gekomen. Dat wil zeggen dat haar dood geen ongeluk was en dat ze niet door een ziekte is overleden. Een man uit Leiden is opgepakt. Het is nog niet bekend wat hij te maken heeft met de dood van Esmee. Bloemen Op de plek waar het meisje gevonden is, worden bloemen neergelegd.

Bloemen op de plek waar het meisje werd gevonden NOS

Klasgenoten en andere schoolgenootjes van Esmee kunnen op school langskomen om met elkaar te praten. Ook is daar een plek gemaakt om haar te herdenken.

Ben je geschrokken van dit nieuws? In de video hieronder en dit artikel vind je tips om ermee om te gaan. Je kunt er onder andere over praten met de Kindertelefoon. Via het gratis nummer 0800-0432 of via de chat.