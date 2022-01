Wat wordt het game-nieuws van 2022?

Het nieuwe jaar is begonnen en dus blikken we de komende tijd vooruit op het nieuws van 2022. Vandaag kijken we naar wat populaire games zullen worden het komende jaar.

Dat doen we samen met game-deskundige Alicia Tai. Zij speelt veel games en schrijft er ook over. Volgens haar wordt het een goed game-jaar, want vorig jaar zijn veel spellen uitgesteld die dit jaar wel uitkomen.

Nieuwe games

Er zijn veel spellen waar gamers naar uitkijken, zoals Zelda Breath of the Wild 2. Het tweede deel van de populaire game Zelda. Ook komt er een nieuw Pokémonspel. En er komt een Zuid-Koreaanse game, DokeV, met daarin veel K-pop muziek.