Nieuwswekker: 25 jaar sinds Elfstedentocht + Wie vernielde deze bomen?

Het kan vandaag flink regenen. Later wordt het droger en is op sommige plekken de zon te zien. Het wordt zo'n 7 graden. Niet echt lekker buitenspeel-weer dus.

Goedemorgen! Het is dinsdag en dit is de Nieuwswekker. We vertellen je wat er vandaag gebeurt en wat je hebt gemist terwijl je sliep. Maar we beginnen natuurlijk met het weer.

Dit heb je misschien gemist:

- Ook al was er een vuurwerkverbod, er is veel schade door vuurwerk deze jaarwisseling. In totaal is er zo'n 8 miljoen euro schade aan huizen en 2 miljoen aan auto's. Volgens deskundigen is dat net zoveel als een jaarwisseling zonder vuurwerkverbod.

- Nog meer schade, maar niet door vuurwerk: in Amersfoort zijn 77 bomen beschadigd. Waarschijnlijk is dat door iemand gedaan met een bijl. Wie dat was, is nog niet duidelijk. De bomen worden nu extra goed verzorgd zodat ze het misschien overleven.

- Peter Wright heeft het WK darts gewonnen. Wright komt uit Schotland en won in 2022 ook al het WK. Hij staat bekend om zijn kleurrijke uiterlijk en wordt ook wel Snakebite genoemd, Slangenbeet. Je ziet vast wel waarom: