Opnieuw tram ontspoord in Utrecht

Tussen Nieuwegein en IJsselstein is een tram uit de rails geraakt, na een aanrijding met een busje. Een aantal reizigers is lichtgewond geraakt. Zij werden op de plek van het ongeluk geholpen door ambulancemedewerkers.

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Het is nog onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Het duurt waarschijnlijk nog de hele dag om alles op te ruimen. Tot die tijd rijden er bussen.

Weer een ongeluk

Het is niet de eerste keer dat er een tram op deze route uit de rails is gereden na een botsing. In het voorjaar gebeurde dat drie keer op verschillende punten, meldt RTV Utrecht.

De provincie Utrecht heeft toen een onderzoek gedaan en alle drie de keren bleek het een fout van de bestuurder van de auto. Of dat nu ook zo is, wordt onderzocht.