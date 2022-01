Boswachter probeert al dagenlang 3 zwijntjes te vangen

Sinds een paar dagen lopen er een paar hangbuikzwijntjes rond in een bos in Flevoland. Ze zijn daar waarschijnlijk door iemand gedumpt. Hangbuikzwijnen komen niet voor in de natuur in Nederland.

De zwijnen kunnen ziektes bij zich dragen die gevaarlijk zijn voor andere dieren in het gebied. Daarom moeten ze worden gevangen. Een boswachter is daar al een paar dagen druk mee. Zondag ving hij een van de vier zwijntjes, maar de andere drie rennen nog rond.