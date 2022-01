Lockdown, maar toch meer corona-besmettingen

In de afgelopen week zijn meer mensen positief getest op corona dan de week ervoor. Dat komt waarschijnlijk door de omikron-variant van het corona-virus. Die verspreidt zich snel in Nederland.

Volgens de eerste cijfers lijkt het erop dat mensen minder ziek van worden van de omikron-variant. Toch maken deskundigen zich nog wel zorgen. Als veel mensen tegelijk ziek worden, kan het toch nog erg druk worden in ziekenhuizen.

Rustiger in ziekenhuizen

Op dit moment is dat nog niet zo. In de ziekenhuizen is het aantal corona-patiënten juist gedaald. Dat betekent dat meer patiënten naar huis mochten, dan er werden opgenomen.

Miljoenen volwassenen in Nederland krijgen deze maanden een extra prik, zodat ze beter beschermd zijn tegen corona.