Nieuwswekker: Hond redt baasje + Eriksen wil naar WK

Goedemorgen! Goed dat je weer klaar zit voor een verse Nieuwswekker. Met het nieuws dat je misschien hebt gemist en wat er vandaag nog gaat gebeuren. Het weer Veel afwisseling! Er zijn wolken en buien, maar ook zon. Op sommige plekken kan het gaan hagelen of kan er natte sneeuw vallen. Het is een stuk kouder dan gisteren en het waait best hard. Het wordt tussen de 5 en 7 graden.

Dit heb je misschien gemist: - Een hond in Kroatië heeft het leven van zijn baasje gered. De man was aan het wandelen in de bergen toen hij viel. Hij kon niet meer opstaan. Zijn hond verliet hem niet, maar ging op de man liggen. Daardoor bleef de man warm en is hij niet overleden door bevriezing. De hond bleef 13 uur lang liggen, tot de man werd gered door reddingsdiensten. - De Deense voetballer Christian Eriksen heeft voor het eerst sinds het EK voetbal een interview gegeven. Tijdens een wedstrijd op dat EK kreeg hij op het veld een hartstilstand. Inmiddels gaat het een stuk beter met hem. Hij heeft een kastje bij zijn hart wat ervoor moet zorgen dat zijn hart blijft kloppen. Eriksen vertelde dat hij veel steun heeft gehad na zijn hartstilstand. En dat dat hij door wil met voetballen en graag naar het WK in Qatar wil.

Het was geweldig dat zoveel mensen mij berichten en bloemen stuurden. Nu is mijn doel het WK in Qatar. Het is een droom, maar ik ben ervan overtuigd dat ik het kan. voetballer Christian Eriksen

- Bij twee bedrijven in het dorp Bentelo moeten zo'n 190.000 kippen worden afgemaakt. Er is vogelgriep gevonden, een gevaarlijke ziekte voor kippen en andere vogels. Gisteren moesten ook al meer dan 220.000 kuikens worden geruimd in Friesland om dezelfde reden. In heel Europa hebben vogels last van deze ziekte. Het is zelfs de grootste uitbraak ooit. Vorige week maakten we daar deze video over. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen.

Dit is vandaag in het nieuws: - Het nieuwe jaar is begonnen en dus blikken we de komende tijd vooruit op het nieuws van 2022. Vandaag gaat het over muziek. Van welke artiesten kunnen we nieuwe muziek verwachten in 2022? En welke muziek wordt populair? Dat zie je vanavond in het Jeugdjournaal. - Ken je die TikTok-challenge met vuurwerk uittrappen? Een arts maakt zich daar grote zorgen over. Dit jaar kwamen veel kinderen naar het ziekenhuis die door de challenge ernstige brandwonden opliepen. De arts vindt dat die challenge verboden moet worden. Vanavond zie je er meer over. Eerder zag je Guus in het Jeugdjournaal. Hij raakte gewond doordat hij meedeed aan deze challenge:

En dan nog even dit: Hoe leuk is dit? Een sneeuwballengevecht met de hele buurt! In de Amerikaanse stad Washington DC was heel veel sneeuw gevallen en dat was voor veel mensen echt genieten.