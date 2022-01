31 kinderen gewond door TikTok-challenge met vuurwerk

Ook het aantal kinderen met wonden door vuurwerk steeg flink. In totaal moesten 59 kinderen in Nederland rond de feestdagen worden behandeld aan ernstige brandwonden door vuurwerk.

Vooral jongens raakten gewond. 80% van de slachtoffers was jongen of man.

Afgelopen jaarwisseling zijn er veel meer mensen gewond geraakt door vuurwerk dan een jaar eerder. In totaal raakten 773 mensen gewond, vorig jaar 383. Het aantal is dus verdubbeld.

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Inmiddels gaat het beter met Guus. Over twee weken mag hij zijn voet weer helemaal gebruiken en kan hij weer voetballen.

België

Het is niet helemaal duidelijk waarom er dit jaar meer vuurwerkslachtoffers zijn dan vorig jaar. Toen was er ook een vuurwerkverbod. Deskundigen denken dat het onder andere komt doordat meer mensen vuurwerk in België hebben gekocht.