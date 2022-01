Het nieuwe jaar is begonnen en dus blikken we de komende tijd vooruit op het nieuws van 2022. Vandaag kijken we naar de muziektrends voor het komende jaar.

Dat doen we samen met radio-dj Ingmar Igmar Felicia van 538. Hij verwacht veel van nieuwe muziek van Snelle, The Weeknd, Meau, Gayle en Davina Michelle.