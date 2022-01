Nieuwswekker: Djokovic mag Australië niet in + kinderen spelen Jachtseizoen

Goedemorgen! Blijf nog maar even binnen om deze Nieuwswekker te lezen, want buiten kan het op sommige plaatsen gevaarlijk glad zijn. Duurt niet lang, want vooral in de ochtend schijnt ze zon af en toe. Het wordt 5 of 6 graden.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - Novak Djokovic mag Australië niet in. De tennisser is er al geland, maar moet vanwege de coronaregels weer weg. Niemand mag Australië in zonder vaccinatie of een bewijs dat je vanwege je gezondheid geen vaccin kan nemen. Bij Djokovic zou dat bewijs niet in orde zijn. De tennisser hoopt dat een rechter het besluit nog verandert. - Bij het huis van politica Sigrid Kaag is een man met een brandende fakkel opgepakt. De man zou bij haar hebben aangebeld en dingen hebben geschreeuwd. Kaag heeft aangifte gedaan. - De populairste Nederlandse kindernamen van 2021 zijn bekendgemaakt. Het zijn Julia (bij de meisjes) en Noah (bij de jongens). Noah stond vorig jaar ook al op 1, bij de meisjes was dat toen Emma. Ook onze stelling van vandaag gaat over namen. Reageren maar!

Het is leuk om een naam te hebben die vaak voorkomt. Eens Oneens Verstuur Eens 34.7% Oneens 65.3% Favoriet maken Reageer op de stelling: Het is leuk om een naam te hebben die vaak voorkomt.

Dit is vandaag in het nieuws: - Gymdocenten in Enschede organiseren een eigen Jachtseizoen om kinderen bezig te houden in de vakantie. Vanavond zie je in het Jeugdjournaal hoe dat gaat. -Leeuwen, olifanten en chimpansees in Dierenpark Amersfoort krijgen een lekker traktatie. Ze krijgen vandaag kerstbomen om mee te spelen en om op te eten. Vorig jaar zag dat er zo uit:

Dierenpark Amersfoort

En dan nog even dit: Deze week blikken we vooruit op het nieuws van 2022. Vandaag kijken we naar de muziektrends voor het komende jaar: