Dit zijn de populairste namen van 2021

In 2021 zijn er 177.473 baby's geboren en die kregen natuurlijk allemaal een naam. Dit waren de populairste namen:

Julia en Noah zijn de populairste namen van 2021. Er werden in Nederland 753 Julia's en 945 Noah's geboren. Noah stond vorig jaar ook al op 1 bij de jongens. Bij de meisjes was dat vorige keer nog Emma.

Via DEZE SITE kun je opzoeken hoe vaak jouw naam voorkomt. Er staan alleen namen in de lijst die 25 keer of vaker zijn gekozen.

