Automobilisten op een snelweg in Noord-Brabant moeten omrijden vanwege een hoop bieten. Een deel van de A17 is namelijk afgesloten nadat een vrachtwagen gevuld met suikerbieten was gekanteld.

Waarschijnlijk klapte een band, waardoor de vrachtwagen van de weg raakte en in de sloot belandde. De chauffeur is daarbij gelukkig niet gewond geraakt. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de snelweg weer biet-vrij te krijgen.