Snelweg dicht na dreiging voor misdaadjournalist

In de krant zegt Van den Heuvel dat het goed met hem gaat:

Een grote snelweg is vanmiddag afgesloten vanwege een dreigende situatie. Volgens De Telegraaf zou het gebeurd zijn om misdaadjournalist John van den Heuvel te beschermen.

John van den Heuvel is misdaadjournalist bij De Telegraaf en is ook regelmatig te zien in RTL Boulevard. Hij wordt al jarenlang bedreigd door criminelen en wordt dag en nacht beveiligd.

De politie heeft een auto staande gehouden en een verdachte aangehouden.