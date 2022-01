Nieuwswekker: Toch extra gas uit Groningen + Online shaming

Goedemorgen! Nieuwe dag, nieuwe Nieuwswekker en een nieuw weerbericht. Het weer blijft wisselvallig. Af en toe kan er een buitje vallen. Later op de dag is er kans op natte sneeuw. Het wordt zo'n 5 à 6 graden.

NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - Ook vannacht was het weer onrustig in Kazachstan. In de hoofdstad van dat land zijn schoten gehoord. Het is al dagen onrustig in Kazachstan: veel mensen zijn boos op de regering. Wij maakten daar gisteren deze video over:

- Een bekende YouTuber heeft waarschijnlijk veel te veel betaald voor een set Pokémon-kaarten. Logan Paul zag op internet een zeldzame ongeopende set en betaalde ruim 3 miljoen euro voor. Maar fans ontdekten dat de kaarten waarschijnlijk nep zijn. Logan Paul zegt dat hij het gaat onderzoeken. - Mensen in Groningen zijn boos. De regering besloot gisteren dat daar weer meer gas uit de grond moet worden gehaald. De gaswinning in Groningen zou eigenlijk stoppen, omdat er aardbevingen door ontstaan. Twee maanden geleden was er bijvoorbeeld een zware aardbeving bij de plaats Garrelsweer:

Dit is vandaag in het nieuws: - Een kwart van de kinderen uit groep 7 en 8 heeft te maken met online shaming. Dat is het ongewenst verspreiden van naaktfoto's, bijvoorbeeld via WhatsApp of Instagram. Anna weet hoe het is als filmpjes en foto's van jou worden gedeeld. Ze maakte een naaktfoto voor haar vriendje, maar heel veel andere mensen kregen hem te zien. Ze vertelde daar eerder over in Jeugdjournaal:

- Het is druk in de bieb. Doordat andere plekken zoals pretparken, dierentuinen en zwembaden dicht zijn, is de bieb voor meer mensen een echt vakantie-uitje geworden. Vanavond hoor je er alles over in het Jeugdjournaal.

- Er wordt weer geschaatst in Heerenveen. Deze keer door schaatsers uit heel Europa. Het EK schaatsen begint vandaag en duurt het hele weekend.

Irene Schouten ANP

En dan nog even dit: Het is er ijskoud, maar toch zullen glijbaanliefhebbers het warm krijgen van deze attractie in China: een 423-meter lange ijsglijbaan.