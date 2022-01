Toch meer gas uit Groningen nodig

Mensen in Groningen zijn boos. De regering besloot gisteren dat daar weer meer gas uit de grond moet worden gehaald. En veel inwoners zijn het daar niet mee eens.

Het extra gas is bedoeld voor Duitsland. Nederland heeft met dat land afgesproken dat we gas leveren om huizen in Duitsland te verwarmen en om op te koken.

In Duitsland hebben ze nu niet genoeg gas, daarom moet Nederland helpen. Maar mensen in Groningen snappen daar niets van.