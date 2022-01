Boswachters: 'Pas op voor zieke vogels'

Ga jij wandelen in de Oostvaardersplassen? En zie je een dode vogel, of eentje die ziek of zwak is? Raak 'm dan niet aan, zeggen boswachters. Want misschien heeft het dier vogelgriep.

In het natuurgebied zijn dode vogels gevonden en ook vogels die zich gek gedragen. Het zou kunnen dat dat door de ziekte komt.