Welke films worden populair in 2022?

Het nieuwe jaar is begonnen en dus blikken we de komende tijd vooruit op het nieuws van 2022. Vandaag kijken we naar wat populaire films zullen worden het komende jaar.

Een nieuw jaar betekent ook allerlei nieuwe films in de bioscoop. Wil jij weten welke topfilms je kan verwachten in 2022? Let dan op, want we blikken vooruit met filmkenner en filmfan Noa Johannes. Je ziet het hierboven.