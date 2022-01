Nieuwswekker: Erg glad + Afscheid van Esmee

- Het kan vanochtend erg glad zijn. Op sommige plekken heeft het vannacht gevroren, en als de weg dan nat was kan het spekglad zijn. In bijna heel het land geldt code geel. Dat betekent dat je extra goed op moet passen.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Vandaag wordt de 14-jarige Esmee begraven. Ze werd vorige week dood gevonden in een park in Leiden. Volgens de politie is ze door een misdrijf om het leven gekomen. De herdenking begint vandaag bij een paardenmanege waar Esmee vaak kwam. In deze video kan je zien hoe vrienden en kennissen bloemen voor haar neerlegden: