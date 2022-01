Bij het Valkenburgse Meer in de buurt van Leiden vonden agenten gisteren 27 emmers in het gras. Ze dachten dat er drugsafval in zou zitten, en schakelden snel de brandweer in.

Oliebollen

Maar toen de brandweer de emmers open maakte, vonden ze wat anders. De emmers zaten vol met beslag voor oliebollen! Wie de emmers heeft achtergelaten is niet bekend. Ze zijn uiteindelijk allemaal weggehaald.