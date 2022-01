Paarden en witte bloemen bij afscheid van Esmee

In Leiden hebben mensen afscheid genomen van Esmee van 14. Het meisje werd op 31 december dood gevonden in een park in Leiden. Veel mensen zijn erg verdrietig en willen daarom graag bij de uitvaart zijn. Voor de uitvaart was een speciale afscheidsstoet geregeld. Meer dan 100 mensen kwamen kijken of liepen een stukje mee. Veel mensen hadden witte bloemen meegenomen. Paarden Omdat Esmee gek was op paarden, waren er ook paarden bij. Twee witte paarden trokken een koets met daarin de kist met Esmee. Het grootste gedeelte van het afscheid was alleen voor vrienden en familie.

Wat is er gebeurd? Esmee is om het leven gekomen door een misdrijf. Dat wil zeggen dat haar dood geen ongeluk was en dat ze niet door een ziekte is overleden. Een man van 32 uit Leiden is opgepakt. Hij blijft voorlopig vastzitten. Hij zou een bekende zijn van Esmee. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.

Op de plek waar is Esmee is gevonden, werden deze week veel bloemen neergelegd. Daar maakten we deze video over:

