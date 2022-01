Superjacht past niet onder brug en moet omdraaien

Een boten-bouwbedrijf in Oss heeft een enorme jacht gemaakt van wel 80 meter lang. Nooit eerder maakten ze zo'n grote boot.

Vandaag werd de boot naar Harlingen gevaren, maar dat ging niet zoals verwacht. De boot moest door smalle rivieren in Noord-Brabant varen en onder een paar bruggen door. Bij een brug in de buurt van Den Bosch kon de boot niet verder: de superjacht paste er niet onderdoor!

Omgekeerd

De boot is omgekeerd en wordt teruggesleept. De makers van de boot hopen dat ze later deze week wel onder de brug door kunnen, als het water is gezakt.

Zwembad en helikopter

De jacht is gekocht voor 100 miljoen euro. Door wie is niet bekendgemaakt. Diegene hoeft zich in ieder geval niet te vervelen, als de boot uiteindelijk bij hem of haar aankomt. Aan boord is een groot zwembad, bioscoop en op het dek is een landingsplaats voor een helikopter.