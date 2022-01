Een jongen van 12 is in zijn arm gestoken door een andere jongen van 12. Het gebeurde rond 16.00 uur in de fietsenstalling van metrostation Noord in Amsterdam.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Volgens de politie hadden de twee jongens ruzie.

De jongen die zou hebben gestoken, is opgepakt. De andere jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekendgemaakt. De politie kon nog wel met hem praten.