Nieuwswekker: Hazes terug op de Dam + Winnaars CupCakeCup bekend

Goedemorgen! Heb je lekker uitgeslapen op zondag? In deze Nieuwswekker vertellen we je de laatste nieuwtjes van dit weekend en lees je wat er vandaag nog gaat gebeuren.

- Het Lego-beeld van André Hazes is terug op de Dam in Amsterdam. De vriendengroep die 'm voor de grap had gestolen, heeft het beeld teruggezet. Het beeld blijft er nog een paar dagen staan. Dan gaat het voor een paar weken naar binnen, omdat het te koud voor 'm wordt buiten.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Ege van 13 is ernstig ziek. Hij heeft leukemie en moet een stamcel-transplantatie krijgen. Dat betekent dat hij een stamcel moet krijgen van een donor. Omdat Ege Turks is, is het lastiger om een geschikte stamceldonor te vinden. Vanavond vertelt hij erover in het Jeugdjournaal.

- Het is de laatste dag van het EK afstanden voor schaatsers. Gisteren deed Nederland het daar al erg goed: er werden vier gouden medailles gewonnen. Femke Kok, Antoinette de Jong, Patrick Roest en het Nederlandse sprintteam namen zo'n gouden plak mee naar huis.

- Milou ging met al jullie vragen langs bij de acteurs van SpangaS. De serie is al 15 jaar op televisie en blijft populair. Je ziet het interview vanavond in onze uitzending.