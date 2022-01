Politicus heeft corona en mist foto met de koning

Ik ben positief getest op Corona. Mijn quarantaine zal dus helaas nog wat langer duren. Ik voel me verder gelukkig prima. De beëdiging tot minister van Financiën zal morgen digitaal plaatsvinden. Het is een iets andere start dan ik had gehoopt, maar ik ga vol energie aan de slag.

Kaag zat al in quarantaine, omdat iemand in haar omgeving positief testte op corona. Daardoor miste ze gisteren ook de eerste vergadering met alle nieuwe ministers. Over die vergadering hoor je meer in de video hieronder.