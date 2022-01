Nieuwswekker: Scholen weer open + Nieuwe regering van start

Goedemorgen! Ook op deze eerste schooldag in het nieuwe jaar staat er weer een nieuwswekker voor je klaar. En zoals altijd begint die met.... Het weer Zal je net zien: moet je weer naar school, gaat de zon ineens schijnen. Verder blijft het droog en wordt het zo'n 6 graden.

Dit heb je misschien gemist: - Pas op als je naar buiten gaat, het kan glad zijn. Op sommige plekken zijn de wegen bevroren. Als je vanmiddag uit school komt, is de gladheid waarschijnlijk verdwenen. - Veel verdriet in de Verenigde Staten. Bij een brand in een appartementencomplex in New York zijn zeker negentien mensen omgekomen, onder wie ook kinderen. Zo'n 200 brandweerlieden werden opgeroepen om de brand te blussen. - Geen rode loper of flitsende outfits.. de uitreiking van de Golden Globes ging vannacht een beetje anders dan anders. De winnaars van de belangrijke filmprijzen werden bekendgemaakt via social media. De prijs voor Beste Animatiefilm ging naar de Disney-film Encanto.

¡A celebrar! 🎉 A big congratulations to the cast and crew of Disney's #Encanto for their #GoldenGlobe win for Best Picture - Animated!

Dit is vandaag in het nieuws: - De basisscholen en middelbare scholen gaan na een extra lange kerstvakantie weer open. Op sommige scholen reden voor een feestje! Waar en hoe precies, zie je vanavond in het Jeugdjournaal.

De opening van de scholen is een feestje waard. Eens 51.2% Oneens 48.8%

- Alle mannen en vrouwen die in de nieuwe regering komen, moeten vandaag langs bij de koning. Hij zal ze officieel tot minister maken. Daarna gaat de hele ministerploeg samen met de koning op de foto. - Novak Djokovic krijgt te horen of hij Australië in mag. Op dit moment zit de tennisser nog in een quarantaine-hotel op het vliegveld. Een rechter moet bepalen of hij het land in mag of terug naar huis moet. Wat er precies aan de hand is, hoor je in de video hieronder.

En dan nog even dit: Een groep struisvogels maakte een Chinese stad onveilig. Nadat ze ontsnapt waren van de boerderij, hielden ze geen rekening met de verkeersregels.