Deskundigen willen ook mondkapjes op drukke plaatsen buiten

Deskundigen willen dat mondkapjes op meer plekken verplicht worden voor iedereen vanaf 13 jaar. Ook willen ze dat mensen betere mondkapjes gaan dragen. Nu mag je zelf kiezen wat voor mondkapje je draagt en mag je ook zelfgemaakte mondkapjes op. Maar het OMT adviseert om alleen medische mondkapjes te dragen.

Dit is een voorbeeld van een medisch mondkapje ANP

Het OMT wil dat iedereen vanaf 13 jaar eigenlijk altijd een medisch mondkapje op heeft. Ook als je bijvoorbeeld in de bioscoop zit en op drukke plekken buiten, zoals in winkelstraten en bij sportwedstrijden. Alleen als iemand eet of drinkt mag het mondkapje af.

Het OMT is een groep wetenschappers die de regering advies geeft over het corona-virus. De regering luistert meestal naar het advies van deze groep, maar niet altijd. Het is dus niet zeker dat deze regel er ook echt komt.