Nieuwswekker: Buitensporten mag langer + Hart van varken in mens geplaatst

Vandaag kan het 's ochtends mistig en koud zijn. Als je naar school gaat, is handschoenen aandoen dus een goed idee. Later gaat de zon een beetje schijnen, maar het wordt niet heel warm: zo'n 2 a 3 graden.

Goedemorgen! Het is dinsdag en we hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Maar we beginnen met het weer.

Dit gebeurde er terwijl je sliep:

- Gisteravond zijn de Top 40 Awards uitgereikt. Dat zijn muziekprijzen die worden uitgereikt door radiozender Qmusic. Zangeres Maan was de grote winnaar: ze won de prijs voor Beste Artiest. Maan zegt dat het een heel gek jaar is geweest, maar dat ze superblij is met de muziek die ze heeft gemaakt. Ook wil ze iedereen bedanken die naar haar liedjes luistert.

- Een opvallend verhaal uit de Verenigde Staten: artsen hebben het hart van een varken in een mens geplaatst. Dat gebeurde afgelopen vrijdag. Nu hebben de artsen bekend gemaakt dat het goed lijkt te gaan met de man. Het hart werkt en ziet er normaal uit. De man had ernstige hartproblemen en zou overlijden als deze operatie niet zou gebeuren. Hij zei dat dit zijn laatste keuze was.