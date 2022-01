Bibberende buschauffeurs krijgen speciale broeken voor de kou

Reis jij weleens met een bus van het bedrijf Keolis? Buschauffeurs die in zo'n bus rijden, kunnen een speciale warmte-broek krijgen. In de bussen zijn vaak problemen met de verwarming en is het erg koud.

Volgens het bedrijf zijn de meeste problemen al opgelost en is het nog maar in een paar bussen ijskoud. Die worden gerepareerd. Een van de bazen zegt dat mensen niet moeten denken dat dit 'een zoethoudertje' is. Volgens hem is dit een 'warmhoudertje' voor de 'koudere dagen die vast nog wel komen'.