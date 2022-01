Geld voor mensen in Groningen meteen op

Veel mensen in Groningen zijn teleurgesteld. Ze zouden 10.000 euro kunnen krijgen om hun huis te op te knappen vanwege de aardbevingen in het gebied. Maar het geld is nu, een dag later, al helemaal op. Negen uur Vanaf negen uur 's ochtends mochten mensen in de rij staan. Dat kon bij het gemeentehuis of online. En dat deden heel veel mensen. Er was geld voor 30.000 huizen, maar veel meer mensen willen hun huis opknappen. Sommige mensen stonden er al om half zes voor in de rij.

In de provincie Groningen wordt al meer dan 50 jaar gas uit de bodem gehaald. Dat gas wordt in heel Nederland gebruikt om huizen mee te verwarmen of om te koken. Omdat het gas uit de grond verdwijnt, zakt de bodem in. En dat veroorzaakt regelmatig een aardbeving.

Dit geld is bedoeld om de huizen mee op te knappen. Alleen mensen in een bepaald gebied konden eraan meedoen. Een paar maanden geleden was er een zware aardbeving in de plaats Garrelsweer. Kinderen in Groningen vertelden er toen over: