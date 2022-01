Het YouTube-kanaal van Gio is gehackt

De hackers hebben de naam van zijn kanaal veranderd in MicroStrateyUS. Gio baalt ervan, maar kan er af en toen ook wel om lachen. Hij gaat ondertussen gewoon door met het maken van nieuwe video's.

Hackers hebben het kanaal van Gio overgenomen. Zijn 1,3 miljoen abonnees kunnen nu niet alleen naar zijn vlogs kijken, maar ook naar een video waarin mensen heel lang over cryptomunten praten. Dat is een soort digitaal geld.

UPDATE: Het lijkt erop dat Gio zijn kanaal rond 14:45 uur weer terug had. Het kanaal heet nu weer Gio en de video over cryptomunten is verdwenen.

Vorig jaar werden Quin (Uberquin) en de Bankzitters ook gehackt. Zij kregen hun kanaal naar een tijdje weer terug. We maakten daar toen deze video over: