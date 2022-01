Misschien heb jij vanochtend ook wel een bijzondere rode zonsopkomst gezien. We kregen er erg veel weerfoto's van. Maar wat zag je nu precies?

Volgens weervrouw Willemijn Hoebert heeft het te maken met de kleine waterdruppeltjes die in de atmosfeer hangen. In deze tijd van het jaar is er vaker mist en nevel. Bij zonsopkomst komt het rode licht van de zon het beste door die druppeltjes heen en dan zie je dus deze gloed: