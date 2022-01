Strand in Bloemendaal ligt vol met zeesterren: 'Wel bizar'

Zeesterren spoelen vaker aan in de winter. De dieren zitten dan vaak op de bodem of op een plek waar veel mosselen zijn. Als het hard waait of stormt, kunnen de zeesterren losraken van hun plek.

Door het koude water raken ze een beetje suf en is het moeilijker om terug te gaan naar de bodem. En als het dan ook nog eens hard waait, is de kans groter dat ze meegenomen worden door de zee en aanspoelen op het strand.