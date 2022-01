Nieuwswekker: Gedoe over Djokovic + Luxe jacht vaart weer

Goedemorgen! Het is woensdag 12 januari en vandaag blijft het overal droog. Vooral in het westen en noordwesten is hier en daar de zon te zien en wordt het 7 graden.

Het weer van 12 januari NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Er is weer gedoe over tennisser Novak Djokovic. De tennisser zegt dat hij een fout heeft gemaakt op zijn aanmeldformulier voor het tennistoernooi Australian Open. Ook zegt hij nu dat hij tijdens een interview en fotoshoot vorige maand besmet was met corona. Door al dat gedoe is het nog onduidelijk of Djokovic in Australië mag blijven.

Djokovic tijdens een training in Melbourne EPA

- Koe Zwaantje 12 heeft een drieling gekregen. Dat is bijzonder, want het komt bijna nooit voor dat een koe een drieling krijgt. De boer had eigenlijk een tweeling verwacht, maar opeens kwam er ook een derde kalfje naar buiten. Het gaat goed met de moeder en haar kalfjes. Het zijn drie zusjes.

De boer en zijn kalfjes REGIO8

- Rat Magawa is doodgegaan. De rat was een superspeurder en kon explosieven opsporen. Als de rat een landmijn ontdekte, konden mensen de bom onschadelijk maken. De rat kreeg daar vorig jaar nog een prijs voor. Daar maakten we toen deze video over:

Magawa is doodgegaan omdat ze al erg oud was. Veel mensen vinden haar een held.

Wie vind jij een held?

Dit is er vandaag in het nieuws: - Kinderen die slachtoffer waren van de toeslagenaffaire zouden geld krijgen van de regering. Dat was een plan van Sharissa en Anashya. Ze hoorden dat vorige zomer, maar ze hebben nog niets gekregen. Milou gaat vandaag langs bij Sharissa en Anashya om te vragen hoe het nu verder gaat. - Het luxe schip van 100 miljoen dat deze week vast kwam te zitten onder meerderen bruggen, komt aan in Friesland. Als alles goed gaat tenminste. De boot met bioscoop en helikopterplatform wordt daar verder afgemaakt.

Het schip onder de spoorbrug bij Den Bosch Heesen Jachts

En dan nog even dit: Op het strand van Bloemendaal zijn honderdduizenden zeesterren aangespoeld. Joris ging langs om te kijken wat er precies aan de hand is: