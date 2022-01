In Nederland zijn er elke dag nog veel corona-besmettingen. De afgelopen week zelfs meer dan 200.000. Maar hoe zit het met corona in andere landen? We kregen er een vraag over:

Is er in China nog corona? Juul

Kortgezegd is het antwoord: ja, er is nog corona in China. Het virus ontstond in dat land, maar het aantal besmettingen is er wel heel laag. Toch kunnen de maatregelen heel streng zijn. Op dit moment mogen miljoenen Chinezen hun huis niet uit. In de video hoor je er meer over.