Oproep: Wat wil jij weten van zangeres Meau?

Meau is 21 jaar en maakt al bijna haar hele leven muziek. Als kind had ze zangles en pianoles en ze zong drie jaar bij Kinderen voor Kinderen. Haar eerste eigen live optreden was in juni 2021 en op 26 december 2021 deed Meau mee aan The Streamers.

De nummer 1-hit van Meau is een heel persoonlijk liedje. Het gaat over een relatie die ze had en die niet goed voor haar was. Ze schreef het nummer in een uur, nadat ze met iemand had gepraat over wat ze had meegemaakt.