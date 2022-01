Superjacht van 100 miljoen eindelijk aangekomen

Het is gelukt: eindelijk is het super-de-luxe schip aangekomen in een haven in Friesland. De Galactica was deze week een paar keer in het nieuws omdat het vast kwam te zitten onder meerdere bruggen.

Het jacht is gebouwd in Nederland, bij een boten-bedrijf in Oss. Maar het schip is nog niet klaar. Er moeten nog wat dingen afgemaakt worden en dat gebeurt in Friesland. Zodra hij klaar is gaat hij naar de koper en wie dat is, willen de makers niet zeggen. Er is dan vier jaar aan het schip gewerkt.