Komen er vliegende auto's en zo ja, wanneer dan?

In onze ochtenduitzending beantwoorden we regelmatig vragen van jullie. Deze keer kregen we een vraag van Taim. Hij vroeg zich af of er in de toekomst ook vliegende auto's komen. Hij is niet de enige die het leuk lijkt om met een auto te vliegen. Je ziet zulke auto's vaak in films en veel mensen dromen ervan er ooit eentje te hebben.

Wie wil dat nou niet? Dat is prachtig! Luchtvaartdeskundige Joost Ellerbroek

Op dit moment bestaan er al een paar vliegende auto's. De kans is groot dat er in de toekomst steeds meer van komen. In de video hierboven zie je er meer over.