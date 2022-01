Nieuwswekker: Nederlandse TikTok-serie + Te weinig agenten

Goedemorgen! Hopelijk heb je lekker geslapen en ben je klaar om weer naar school te gaan. Hier lees je al het nieuws dat je hebt gemist en wat je vandaag nog kan verwachten. Let goed op als je naar buiten gaat want het is behoorlijk mistig. 's Middags kan er meer zon komen. Het wordt tussen de 4 en 8 graden.

Het weer van donderdag 13 januari NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - De nieuwe regering die maandag is begonnen, vergadert vandaag voor het eerst over de corona-maatregelen. Op dit moment zijn er veel besmettingen, maar in ziekenhuizen valt de drukte nog mee. Vrijdag is er weer een persconferentie en wordt duidelijk of er versoepelingen komen of niet. - Real Madrid heeft de eerste halve finale van de Supercup gewonnen. Dat is een klein toernooi voor de beste clubs ter wereld. Real Madrid speelde tegen rivaal FC Barcelona en won met 3-2. Bij FC Barcelona maakte Luuk de Jong één van de doelpunten.

Luuk de Jong ANP

Dit is vandaag in het nieuws: - Het wordt een moeilijk jaar voor de Nederlandse politie. Dit jaar zijn er veel te weinig agenten. De politie komt ongeveer 1400 agenten te kort. In 2025 is het probleem pas opgelost. Dan hebben genoeg mensen een politie-opleiding gevolgd en kunnen ze aan het werk. - In Frankrijk gaan veel leraren staken omdat ze boos zijn op de Franse regering. De leraren vinden dat ze niet goed beschermd worden in de corona-tijd. Ze willen dat er strengere regels komen op scholen om besmettingen tegen te gaan. - Voor het eerst is er een echte Nederlandse serie op TikTok te zien: Outer Space. Een spannend sciencefiction-verhaal over een neergestort ruimteschip. Vanavond zie je hoe de serie wordt gemaakt én een voorproefje in onze uitzending.

En dan nog even dit: Hij is eindelijk waar hij moet zijn: superjacht Galactica. Het schip is 80 meter lang en kost meer dan 100 miljoen euro. Gisteren kwam hij aan in een haven in Friesland en daar maakten we deze video over: